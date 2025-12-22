Dolar ve euro haftaya böyle başladı!

Döviz kurlarında yeni hafta yükselişle başladı. Alım-satım yapacakların sıkı takibinde olan dolar ve euro kurları yönünü yukarı çevirdi.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Elinde döviz bulunduran ve bozdurmayı düşünenler güncel euro, dolar fiyatlamalarını takip ediyor.

Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Euro TL karşısında tarihi bir seviyeye gelerek 50 TL sınırını aştı. Bu eşikten devam eden euro 22 Aralık gününün ilk saatlerinde 50,15 TL'den işlem görüyor.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

Euro, iç piyasada Merkez Bankası'nın 11 Aralık'ta 150 baz puan indirime gitmesinin ardından 50 lirayı aşarak rekor kırdı.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar ne olacak?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,07

ALIŞ(TL) 42,7999

SATIŞ(TL) 42,8299

Euro % 0,19

ALIŞ(TL) 50,1538

SATIŞ(TL) 50,2527

İngiliz Sterlini % 0,30

ALIŞ(TL) 57,3747

SATIŞ(TL) 57,4209

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

