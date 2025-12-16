Euro 50 liranın üzerinde, dolar 43 lirayı zoruluyor

Euro 50 liranın üzerinde, dolar 43 lirayı zoruluyor
Yayınlanma:
Euro ve dolarda yüksek seyir devam ediyor. İşte alım satım yapacakların radarında olan döviz kurlarında güncel tablo...

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Euro geçen hafta TL karşısında tarihi bir seviyeye gelerek 50 TL sınırını aştı. Bu eşikten devam eden euro 16 Aralık gününün ilk saatlerinde 50,200 TL'den işlem görüyor.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

Euro, iç piyasada Merkez Bankası'nın 150 baz puan indirime gitmesinin ardından 50 lirayı aşarak rekor kırdı.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar nereye gidiyor?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,06

ALIŞ(TL) 42,7052

SATIŞ(TL) 42,7187

Euro % 0,05

ALIŞ(TL) 50,1876

SATIŞ(TL) 50,2309

İngiliz Sterlini % -0,03

ALIŞ(TL) 57,0704

SATIŞ(TL) 57,1114

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

