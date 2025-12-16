Kirayı istemeye gelen dükkan sahibini bıçakladı! 4 gözaltı

Yayınlanma:
Konya'da emlakçılık yapan M.B., aralarında tartışma çıkan dükkan saihibi E.A.'yı göğsünden bıçakladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesinde emlakçılık yapan M.B., aralarında borç meselesi bulunan dükkan sahibi E.A.'yı bıçaklayarak yaraladı.

DÜKKAN SAHİBİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Saat 15.00 sıralarında Keçeciler Mahallesi Sedirler Caddesi'ndeki dükkana yanında iki kişi ile birlikte kirayı istemeye gelen iş yeri sahibi E.A. ile kiracısı M.B. arasında kavga çıktı.

Kavgaya E.A.'nın yanında gelen 2 kişi ile M.B.'nin yanında çalışan 1 kişi de dahil oldu.

DÜKKAN SAHİBİ KANLAR İÇİNDE KALDI

Bu esnada M.B., dükkan sahibi E.A.'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kanlar içinde yerde yatan E.A., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

17 ve 19 yaşındalar! İş yerine silahlı saldırı düzenlediler17 ve 19 yaşındalar! İş yerine silahlı saldırı düzenlediler

OLAYLA İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan M.B.'nin 4 aydır dükkanın kirasını ödemediği iddia edildi.

Olayın ardından M.B.nin yanı sıra polis, kavgaya karışan diğer 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak:DHA

