Tekirdağ'da korkutan manzara! Deniz suyu 20 metre çekildi

Tekirdağ’ın Marmarareğlisi ortaya çıkan manzara, bölge sakinleri arasında tedirginliğe yol açtı. Deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildiği görüldü.

SUYUN ÇEKİLDİĞİ YERLERDE KUM ADACIKLARI OLUŞTU

Marmara Ereğlisi sahilinde Marmara Denizi, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Suyun çekildiği yerlerde kum adacıkları meydana gelirken, denizdeki bazı teknelerin karaya oturduğu görüldü.

Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi

Ortaya çıkan manzara, bölgede yaşayan vatandaşların endişelenmesine sebep oldu. Bölge sakinlerinden bazıları yaşanan durumunun nedenini merak ettiklerini söyledi.

"ÇEKİLME ÇOK KISA SÜREDE MEYDANA GELDİ"

Bölgede 15 yıldır oturduğunu söyleyen Sezer Akça, “En son 3 yıl önce denizin bu şekilde çekildiğine şahit olmuştum. O dönemde de yaklaşık bu kadar geri çekilmişti. Bir hafta öncesine kadar deniz normal seviyesindeydi. Çekilme çok kısa sürede meydana geldi” ifadelerini kullandı.