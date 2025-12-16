Kar yağışıyla 15 köy yolu kapandı
Siirt’in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Siirt'in Pervari ilçesi Geçittepe grup köy yoluna bağlı 15 köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, kar lastiği ve zincir kullanmadan yola çıkılmaması çağrısında bulundu. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)