Karadeniz’in zirvesinde görsel şölen: Deniz manzaralı yaylaya kar düştü

Karadeniz’in zirvesinde görsel şölen: Deniz manzaralı yaylaya kar düştü
Yayınlanma:
Rize’nin Güneysu ilçesinde bulunan ve eşsiz coğrafi konumuyla dikkat çeken 1800 rakımlı Handüzü Yaylası, etkili olan kar yağışıyla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Hem yüksek rakımlı yayla atmosferini hem de Karadeniz’in uçsuz bucaksız manzarasını aynı anda sunan bölgede, yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Handüzü Yaylası, doğa severlere büyüleyici bir atmosfer sundu. Yaylanın sunduğu panoramik imkan sayesinde, sis bulutlarının arasından süzülen deniz manzarası ile karla kaplanmış ormanların yeşili ve beyazı birbirine karıştı. Ortaya çıkan bu seyirlik doğa harikası, havadan dron kamerasıyla da kayıt altına alındı.

deniz-manzarali-yaylada-kar-guzelligi-1065066-316041.jpg

EKİPLER YOLLARI AÇMAK İÇİN SEFERBER

Yoğun kar yağışının hayatı zorlaştırdığı anlar da yaşandı. Hafta sonunu veya tatillerini yaylada geçiren vatandaşlar, karın etkisini artırmasıyla birlikte ilçe merkezine dönüş yoluna geçti. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve kapanan yolların tekrar faaliyete geçmesi amacıyla ekipler, iş makineleri desteğiyle kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

deniz-manzarali-yaylada-kar-guzelligi-1065088-316041.jpg

"TURİZM MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Bölgeye gelen vatandaşlardan Abdülhamit Yılmaz, Handüzü’nün artık turistik bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayarak yaşadıkları deneyimi şu sözlerle anlattı:

“Bu mevsimde burası her zamanki gibi kar alıyor. Aslında şu an karın en az olduğu dönemdeyiz; normalde burada ortalama 2-3 metre kar olması gerekirdi. İlçe merkezinden 10 kilometre uzaklıktan geldik ancak yukarı çıkamadık. Malzemelerimizi aldık, geri dönüyoruz ve konaklamayı başka bir yerde yapacağız. Biz burada 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz.”

deniz-manzarali-yaylada-kar-guzelligi-1065103-316041.jpg

"3-4 METREYİ BULUYOR"

Hafta sonu tatilini yaylada geçirdikten sonra köye dönüş hazırlığı yapan Nazif Erkan ise bölgenin kış şartlarına alışkın olduklarını belirtti.

deniz-manzarali-yaylada-kar-guzelligi-1065088-316041.jpg

Erkan, “Çok güzel kar yağıyor, burası her zaman böyle yağış alır. Kışın kar kalınlığı 3-4 metreyi bulur. Şu an yağış devam ediyor ve kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye yaklaştı. Hafta sonu yayladaki evimize çıkmıştık, şimdi ise köyümüze iniyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Türkiye
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi
Hulusi Akar konuşurken tekbir attılar
Hulusi Akar konuşurken tekbir attılar