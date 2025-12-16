Karadeniz’in zirvesinde görsel şölen: Deniz manzaralı yaylaya kar düştü

Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Handüzü Yaylası, doğa severlere büyüleyici bir atmosfer sundu. Yaylanın sunduğu panoramik imkan sayesinde, sis bulutlarının arasından süzülen deniz manzarası ile karla kaplanmış ormanların yeşili ve beyazı birbirine karıştı. Ortaya çıkan bu seyirlik doğa harikası, havadan dron kamerasıyla da kayıt altına alındı.

EKİPLER YOLLARI AÇMAK İÇİN SEFERBER

Yoğun kar yağışının hayatı zorlaştırdığı anlar da yaşandı. Hafta sonunu veya tatillerini yaylada geçiren vatandaşlar, karın etkisini artırmasıyla birlikte ilçe merkezine dönüş yoluna geçti. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve kapanan yolların tekrar faaliyete geçmesi amacıyla ekipler, iş makineleri desteğiyle kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"TURİZM MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Bölgeye gelen vatandaşlardan Abdülhamit Yılmaz, Handüzü’nün artık turistik bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayarak yaşadıkları deneyimi şu sözlerle anlattı:

“Bu mevsimde burası her zamanki gibi kar alıyor. Aslında şu an karın en az olduğu dönemdeyiz; normalde burada ortalama 2-3 metre kar olması gerekirdi. İlçe merkezinden 10 kilometre uzaklıktan geldik ancak yukarı çıkamadık. Malzemelerimizi aldık, geri dönüyoruz ve konaklamayı başka bir yerde yapacağız. Biz burada 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz.”

"3-4 METREYİ BULUYOR"

Hafta sonu tatilini yaylada geçirdikten sonra köye dönüş hazırlığı yapan Nazif Erkan ise bölgenin kış şartlarına alışkın olduklarını belirtti.

Erkan, “Çok güzel kar yağıyor, burası her zaman böyle yağış alır. Kışın kar kalınlığı 3-4 metreyi bulur. Şu an yağış devam ediyor ve kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye yaklaştı. Hafta sonu yayladaki evimize çıkmıştık, şimdi ise köyümüze iniyoruz” ifadelerini kullandı.