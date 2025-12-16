Kürsüye kafasında geldi: AKP'lilere baka baka yere attı

TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanvekili Celal Adnan’ın başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşülmesiyle sürerken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'tan kasketli tepki geldi.

AKP döneminin tarım politikalarını eleştiren Ayhan Barut sert çıkıştı.

KÜRSÜYE KAFASINDA GELDİ

Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getirirken kürsüye gelen Ayhan Barut, kafasındaki kasket ve yanındaki meyve-sebze ile dikkat çekti.

Çiftçinin AKP döneminde kazanamadığına dikkat çeken Barut, tüm dünyada öenm verilen ve korunması gereken tarımın Türkiye'de serbest piyasanın acımasız rekabetine terk edildiğini söyledi. Yanında getirdiklerini işaret ederek manav açmaya gelmediğini ifade eden Barut, "Bu yıl çiftçi ne ektiyse zarar etti" dedi.

Barut, çiftçinin artık kazanamadığını vurgularken kasketini kafasından çıkardı.

AKP'LİLERE BAKA BAKA YERE ATTI

Çıkardığı kasketin çiftçinin simgesi olduğunu hatırlatan Barut, şunları söyledi:

"Bu gördüğünüz şapka var ya çiftçimizin sembolüdür, simgesidir. Çiftçi kazanç sağladığı zaman bu şapkayı hep havaya fırlattı ama AKP iktidarında üretici hiçbir zaman bu şapkayı havaya atamadı adeta hep böyle yere fırlattı değerli arkadaşlar."