F-16'ların vurduğu İHA Çankırı'ya kadar ilerlemiş!
Yayınlanma:
Dün akşam Karadeniz üzerinden geldiği tespit edilen İHA'nın F-16'lar tarafından vurulmasının ardından detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dünkü İHA'nın Çankırı'ya kadar ulaştığı ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı dün akşam saatlerinde bir son dakika bilgisi paylaştı. Karadeniz üzerinden geldiği ifade edilen bir İHA, F-16'lar ile meskun mahal dışında vurularak düşürüldü. İHA'nın füze ile vurulup parçalanmasından dolayı henüz kimliği belirlenemedi.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKIYOR

Dün akşam saatlerinde paniğe neden olan gelişmenin ardından detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

ÇANKIRI-ELMADAĞ ARASINDA DÜŞÜRÜLMÜŞ

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardığı bilgilere göre; F-16'lar ile vurularak düşürülen İHA, Karadeniz üzerinden Kastamonu hattını izleyerek ilerledi ve Çankırı-Elmadağ arasında düşürüldü.

Canova'nın aktardıklarına göre İHA küçük olması sebebi ile radarda fark edilmedi. Canova, "Türkiye'deki radarlara bir girip bir çıkıyor, iz bırakıyor" diye konuştu. Bu sebepten dolayı da meteorolojik hava aracı izi gibi algılandığını aktaran Canova, İHA'nın Türk hava sahasına girmesiyle F-16'lara alarm reaksiyon görevi verildiğini kaydetti.

Yine CNN Türk yayınında verilen bilgilere göre, İHA, Çankırı-Elmadağ arasında meskûn mahal dışında uygun bir noktaya gelmesi beklenerek F-16'dan atılan füzeyle vuruldu.

Henüz tam olarak enkaza ulaşılamadığı, bunun da nedeni olarak İHA'nın parçalara ayrılması ve dağılması gösterildi. Enkaz toparlandıktan sonra Hava Kuvvetleri tarafından incelemeye alınacak.

