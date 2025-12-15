Karadeniz'de sıcak temas: TSK bir İHA'yı vurdu

Yayınlanma:
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de kontrolden çıkan bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de kontrolden çıkan bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."

milli-savunma-bakanligi-aciklama.webp

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MI NEDEN OLDU?

Karadeniz'deki Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle artan gerginlik sonucunda 12 Aralık'ta Rusya, Ukrayna'nın Odessa limanına yaptığı saldırıda bir Türk gemisini de vurdu. 'CENK T' adlı yolcu ve yük gemisi, Odessa limanında demirliyken Rus füzeleri ile vurulması savaşın bölgeye yayılmasına ilişkin kaygıları da arttırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

