SON DAKİKA|Rusya Türk gemisini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentinde demirli olan Türk yük gemisini vurdu.

Cenk Shipping Group’a ait M/V CENK T isimli gemi, Odessa Limanı'na yaklaşırken füze saldırısına uğradı.

Firma yaptığı açıklama ile geminin, Karasu – Odessa hattında tır taşımacılığı yapan filosunun bir parçası olarak, 16:00’da Chornomorsk Limanı'na yaklaşırken saldırıya uğradığını duyurdu.

Saldırı sonrasında gemide yangın çıktı. Yangına müdahale edildiği belirtilirken olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Sürecin, resmi makamlarla işbirliği içinde takip edildiği belirtildi.

FİRMA AÇIKLAMASI

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

"Cenk Denizcilik filosunda, Karasu – Odesa hattında tır taşımacılığı yapan M/V CENK T isimli gemimiz, bugün yerel saatle 16:00’da Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından balistik füze saldırısına maruz kalmıştır.

Saldırı sonrasında gemimizin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekiplerimiz tarafından derhal müdahale edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır.

Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir.

Olay uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte olup, ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmelere ilişkin teyit edilmiş bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.



Saygılarımızla

Cenk Denizcilik"