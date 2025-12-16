Lapa lapa kar yağdı o iller beyaza bürüdü: Ekipler alarma geçti!
Türkiye’nin birçok ilinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimler başta olmak üzere kent merkezlerini beyaza bürüdü. Soğuk havayla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı bazı bölgelerde kartpostallık manzaralar oluştururken, yetkililer yurttaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
RİZE: HANDÜZÜ YAYLASI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı, 1800 rakımlı ve deniz manzarasıyla bilinen Handüzü Yaylası kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Sisler arasından görünen Karadeniz ve karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.
Yoğun kar sonrası yaylada konaklayan vatandaşlar ilçe merkezine dönerken, kapanan yolların açılması için ekipler çalışma başlattı.
KARS: KAR VE TİPİ ETKİLİ OLDU
Kars’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkisini artırdı. Gece sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.
Kent merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önlerini temizledi. Sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı.
VAN: EDREMİT’TE KARLA MÜCADELE BAŞLADI
Van’ın Edremit ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Esentepe, Elmalık, Eski Cami, Yeni Mahalle, Yeni Cami ve Çiçekli mahallelerinde iş makineleriyle yollar açılırken, kaldırımlar belediye işçileri tarafından küreklerle temizlendi.
BİTLİS: KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Bitlis’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi, araçlar ve sokaklar beyaza büründü.
Yağışın gün boyunca sürmesi, akşam saatlerinde ise yerini soğuk havaya bırakması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları soğuk hava konusunda uyardı.