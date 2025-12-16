Lapa lapa kar yağdı o iller beyaza bürüdü: Ekipler alarma geçti!

Yurdun birçok ilinde etkili olan kar yağışı, Rize, Kars, Van ve Bitlis’te kent merkezleri ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgelerde soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. İşte yurdun dört bir yanından kartpostallık görüntüler...