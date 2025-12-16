Güllü'nün ölümünde 'hayat sigortası' iddiası: Savcılık sordu sigorta şirketinden cevap geldi

Yayınlanma:
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde her gün ortaya yeni bir iddia atılıyor. Ancak bu güne kadar ortaya atılan iddialardan en çarpıcı olanı, Güllü'nün "hayat sigortası için öldürüldüğü" iddiasıydı. Dosya avukatları, bu iddiaların araştırılması için savcılığa dilekçe verdi. Savcılık, Güllü'nün hayat sigortasının olup olmadığının tespiti için sigorta şirketlerine yazı yazdı. Sigorta şirketlerden cevap geldi.

Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tuğyan'ın tutuklanmasının ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Güllü'nün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ülke gündeminde geniş yer bulan olayda ortaya çok sayıda iddia atıldı. Bu iddiaların hepsi, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle araştırılıyor.

AVUKATLAR TALEPTE BULUNDU

En çarpıcı olanı ise, Güllü'nün, "Hayat sigortası için öldürüldüğü" iddiası oldu. Dosya avukatları, bu iddianın araştırılması için savcılığa dilekçe verdi. Avukatlar, savcılığa 11 maddelik talep dilekçesi sundu. Talepler arasında, "Güllü'nün hayat sigortası var mı? Var ise hangi tarihte yaptırıldı? Primleri kimler yaptırdı? Kim tarafından ödenmiştir ve meblağ ne kadardır?" şeklinde sorular yer aldı.

SAVCILIK SİGORTA ŞİRKETLERİNE YAZI GÖNDERDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatların dilekçesini işleme alarak, Güllü'nün hayat sigortasının bulunup bulunmadığının tespiti için sigorta şirketlerine yazı gönderdi.

SİGORTA ŞİRKETLERİ CEVAP VERDİ

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın aktardığına göre sigorta şirketleri, savcılığın yazısına cevap verdi. Cevap yazısında, "Yazınız gereği şirketimiz kayıtlı tetkik edilmiş olup Gül Tutun vefat tarihini kapsar şekilde hayat sigortası poliçesinin bulunmadığı" denildi. Sigorta şirketinin gönderdiği yazıda ayrıca Güllü'nün yalnızca Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kaydı olduğu ortaya çıktı. Güllü'nün BES'te olan parasının miktarının ise yalnızca 885 TL olduğu kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

