Çiftlikte korkutan yangın: Kısa sürede büyüdü 1 ev 2 biçerdöver ve 2 otomobil kül oldu
Yayınlanma:
Edirne'nin İpsala ilçesindeki bir çiftlikte çıkıp, 4 saatte söndürülen yangında 1 ev, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
Edirne'nin İpsala ilçesindeki bir çiftlikte çıkıp, 4 saatte söndürülen yangında 1 ev, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'da korkutan yangın: Dumanlar Boğaz'ı kapladı
GECE SAATLERİNDE BAŞLADI KISA SÜREDE YAYILDI
İlçeye bağlı Pazardere köyündeki çiftlikte, gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çiftlikteki 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletlerine sıçradı.
ALEVLER YAKLAŞIK 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ
İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 4 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangında 1 ev, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)