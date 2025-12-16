Çiftlikte korkutan yangın: Kısa sürede büyüdü 1 ev 2 biçerdöver ve 2 otomobil kül oldu

Edirne'nin İpsala ilçesindeki bir çiftlikte çıkıp, 4 saatte söndürülen yangında 1 ev, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da korkutan yangın: Dumanlar Boğaz'ı kapladı

GECE SAATLERİNDE BAŞLADI KISA SÜREDE YAYILDI

İlçeye bağlı Pazardere köyündeki çiftlikte, gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çiftlikteki 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletlerine sıçradı.

ALEVLER YAKLAŞIK 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 4 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangında 1 ev, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.