İstanbul'da korkutan yangın: Dumanlar Boğaz'ı kapladı

Olay, Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin büyük bir bölümünü sardı. İş yerinden yükselen alevleri ve yoğun siyah dumanı fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Sağlık ekipleri herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme ihtimaline karşı olay yerinde hazır bekletilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları güvenli mesafede tuttu.

DUMANLAR BOĞAZ HATTINDAN GÖRÜLDÜ

Yangının etkisiyle yükselen dev duman bulutları, Sarıyer sırtlarından ve İstanbul Boğazı kıyısından net bir şekilde görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar yangını endişeli gözlerle izledi. İş yerinin hemen yanındaki park halindeki araçlar da yangın tehdidi altında kaldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.