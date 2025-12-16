Ergin Ataman maç sonu çıldırdı: '10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı'
Euroleague'in 16. Haftasında Fenerbahçe Beko’ya konuk olan Panathinaikos, parkeden 81-77 galip ayrıldı.
"10 BİN EĞİTİMSİZ FENERBAHÇE TARAFTARI"
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin galibiyeti serisi sona erdi
Sarı-lacivertli taraftarların ailesine yönelik sözlerine sert çıkan Ergin Ataman şu ifadeleri kullandı:
Açıkçası çok üzgünüm. Maça değinirsek ilk yarıda çok iyi oynadık ama ikinci yarıya çok kötü başladık. Bir anda hücum etmeyi bıraktık, Fenerbahçe öne geçerek farkı açtı. Oyunun kontrolünü yitirdik. Bu bölümde neden anlamıyorum ama salondaki 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Tanrı bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Tanrı bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm. Bence EuroLeague’de Türkçe bilen biri, bu tezahüratları değerlendirmeye almalı. Bu adil değil. Biz basketbol oynamak için buradayız, Türk Milli Takımı’nın koçu olduğum için gurur duyuyorum. Panathinaikos’ta yaptıklarımdan dolayı da gurur duyuyorum. Bu salondaki 10 bin kişi ise eğitimsiz insanlar. Söyleyeceklerim bu kadar.
FENERBAHÇE'DE SERİ SONA ERDİ
Bu mağlubiyetle birlikte bir maçı eksik olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 6. mağlubiyetini yaşadı. Öte yandan Yunan ekibi ise ligdeki 10. galibiyetini kazandı.
DETAYLAR
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), Maxime Boubert (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 22, Hall 8, Tarık Biberovic 15, Melli 6, Birch 2, Baldwin 11, Boston, Metecan Birsen, Bacot 3, Colson 10, Zagars
Panathinaikos AKTOR: Shorts 5, Grant 6, Rogkavopoulos, Mitoglou 7, Faried 4, Nunn 25, Cedi Osman 11, Ömer Faruk Yurtseven 7, Sloukas 7, Kalaitzakis, Hernangomez 9