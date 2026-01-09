Kolin Tosya'da pirinci de bitirecek!

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, coğrafi işaretli Tosya pirincinin yetiştirildiği Devrez Vadisi’nde başlatılan maden arama çalışmaları tepkilere yol açtı. Bölge halkı, faaliyetlerin ormanları ve yeraltı sularını kirleterek 500 yıllık çeltik tarımını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını belirtiyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, coğrafi işaretli Tosya pirincinin üretildiği Devrez Vadisi, madencilik faaliyetleri nedeniyle risk altında. Kolin Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hekimhan Madencilik’in, pirinç üretiminin yapıldığı havzada 4. grup maden arama çalışmaları yürütmesi, bölge halkı ve çevre savunucularının tepkisini çekti.

Yurttaşlar, planlanan maden faaliyetlerinin Devrez Vadisi’ndeki ormanlara, meralara ve yeraltı su kaynaklarına ciddi zarar vereceğini belirterek, bunun Tosya pirincinin yok olması anlamına geleceğini belirtiyor. Yeraltı sularının kirlenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan bölge halkı, bu suların çeltik tarlalarına karışmasının tarımı tamamen bitireceğini söylüyor.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ KESİLDİ

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre; Karaköy Ortalıca Mahallesi sınırlarında sürdürülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 12 kilometrelik yol açıldığı, 4 bin 275 metrekarelik bir alan için izin alındığı öğrenildi. Şirketin Nisan 2025’te sahaya girdiği belirtilirken, yol yapımı ve sondaj çalışmaları sırasında çok sayıda ağacın kesildiği bildirildi. Bölge sakinleri, milyonlarca ağacın da kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiriyor.

"KARAKÖY İLE SINIRLI KALMAYARAK"

Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip çeltik tarlalarının uzandığı Devrez Vadisi, yörede “padişah sofrası” olarak anılıyor. Yalnızca bu bölgede yetişen sarıkılçık pirinci çeşidinin başka hiçbir yerde üretilemediğine dikkat çeken yurttaşlar, vadiye özgü toprak yapısı ve dağlardan süzülen temiz suların pirince kalite kazandırdığını vurguluyor.
Bölge halkı ayrıca, tüm bu madencilik faaliyetlerinin herhangi bir ÇED raporu olmadan yürütüldüğünü ve çalışmaların yalnızca Karaköy ile sınırlı kalmayarak Ortalıca’dan Çorum’un Kargı ilçesine, Boyabat ve İskilip’e kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsamasının planlandığını ifade etti.

