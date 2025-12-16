RTÜK inceleme başlatmıştı: O dizi yayından kaldırıldı

RTÜK inceleme başlatmıştı: O dizi yayından kaldırıldı
Yayınlanma:
HBO Max’in yeni dizisine “Jasmine”, “aile yapısını hedef aldığı ve genel ahlaka aykırı unsurlar içerdiği” gerekçesiyle RTÜK inceleme başlatmıştı. Dizi, HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformundan kaldırıldı.

RTÜK'ün hedef aldığı dizi TV+ platformu içerik arşivinden kaldırıldı.

Dijital platform HBO Max’in yeni dizisi 'Jasmine' hakkında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından inceleme başlatılmıştı.

Soruşturma açılan Jasmine için HBO'dan paylaşımSoruşturma açılan Jasmine için HBO'dan paylaşım

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

RTÜK, HBO Max’te yayımlanan “Jasmine” dizisi hakkında X inceleme başlatıldığını duyurmuş ve yapılan açıklamada dizinin aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle açıkça çeliştiği, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı unsurlar barındırdığı iddia edilmişti.

RTÜK açıklamasında, "Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanılmıştı.

ca11e8d2-c7d5-4a54-bef5-65ce3d7850b4.webp

TV+ PLATFORMU DİZİYİ KALDIRDI

HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, söz konusu diziyi platformundan kaldırdı.

Dizinin kaldırılma gerekçesine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu dizi, HBO Max platformunda yer almaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

