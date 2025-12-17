Kıvanç Tatlıtuğ mekan çıkışı müjdeyi verdi

Kıvanç Tatlıtuğ mekan çıkışı müjdeyi verdi
Yayınlanma:
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerini heyecanlandıran haberi bizzat duyurdu.

Ekranlara verdiği aranın ardından sessizliğe bürünen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gece yapımcı Kerem Çatay ile bir yemekte buluştu.

Mekan çıkışı basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Tatlıtuğ, ayaküstü soruları yanıtladı.

kivanc-tatlitug-mujde.jpg

"YENİ PROJELERLE EKRANA GELECEĞİZ"

Muhabirlerin "Sizi çok özledik" sözlerine teşekkür eden Tatlıtuğ, yapımcı Kerem Çatay ile gerçekleştirdiği toplantının detaylarına dair ipucu verdi.

Ünlü oyuncu, "Uzun zaman sonra Kerem Bey ile bir araya geldik. İyiyiz, keyfimiz yerinde. Size ancak bu bilgiyi vereyim; yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceğiz" diyerek müjdeyi verdi.

kivanc-tatlitug.jpg

FLAŞLAR ZOR ANLAR YAŞATTI

Işıklardan önünü göremediğini belirten Tatlıtuğ, "Arkadaşlar yapamıyorum röportaj şu anda. Bayağı bayağı ışıklar açık. Önümü göremiyorum, o yüzden müsaadenizi istiyorum" diyerek röportajı yarıda kesti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

