Oyuncular bile televizyondan öğrendi: Ünlü dizinin fişi yayında çekildi
Yayınlanma:
Gözleri Karadeniz dizisi için son anda final kararı alındı ve diziye doğrudan final yazısı basıldı. Tüm ekip, dizinin bittiğini televizyondan öğrendi.

Başrollerini Özge Yağız ile Halit Özgür Sarı’nın paylaştığı "Gözleri Karadeniz" dizisi, televizyon tarihinde ender rastlanan bir olayla ekranlara veda etti. Sete dönmeyi bekleyen oyuncular, dizilerinin bittiğini evlerinde televizyon izlerken öğrendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanal yönetiminin dizinin devam edip etmeyeceğine dün akşamki anlık reytinglere bakarak karar vereceği ve duruma göre 16. bölüme alternatif bir final yazılacağı konuşuluyordu.

İZLEYİCİLERLE AYNI ANDA ÖĞRENDİLER

Önümüzdeki hafta maç yayını olması sebebiyle çarşamba gününe kadar izinli olan set ekibi, gelecek yeni senaryoyu bekliyordu. Ancak kanal yönetimi bu karardan vazgeçerek, yayındaki bölümün sonuna ani bir hamleyle "Final" yazısını bastı.

Başta dizinin yönetmeni Altan Dönmez olmak üzere, bölümü evlerinde izleyen tüm oyuncu kadrosu ekranda beliren "Final" ibaresini görünce büyük bir şok yaşadı. Ekip, dizinin yayından kaldırıldığını izleyicilerle aynı anda öğrenmiş oldu.

YERİNE "A.B.İ" GELİYOR

Gözleri Karadeniz'in bu olaylı vedasının ardından, yerine başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı "A.B.İ" dizisinin geleceği konuşuluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

