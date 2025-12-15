Belediye işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonunun altında kalarak can verdi

Belediye işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonunun altında kalarak can verdi
Yayınlanma:
Elazığ’da, belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi Bayram Kodad (54), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Salıbaba Mahallesi 14506’ncı ve 14507’nci sokakların kesişiminde meydana geldi.

Kahreden ölüm! Kamyonla geri manevra yaparken kardeşini ezdiKahreden ölüm! Kamyonla geri manevra yaparken kardeşini ezdi

ÇÖP KONTEYNERİNE YÖNELEN MESAİ ARKADAŞINI FARK EDEMEDİ

İddiaya göre İbrahim E. (52) yönetimindeki 06 GA 6623 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, seyir halindeyken 14507’nci sokağa dönüş yapmak istedi. Bu sırada yolun sağındaki çöp konteynerine yönelen belediye işçisi Bayram Kodad, sürücü tarafından fark edilmedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çöp kamyonunun sağ ön tekerleğinin üzerinden geçtiği Kodad ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Bayram Kodad’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kodad’ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

