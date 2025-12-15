Kahreden ölüm! Kamyonla geri manevra yaparken kardeşini ezdi

Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde Salih Taş, kamyonuyla geri manevra yaparken kazara kardeşi Sabri Taş'ı (22) ezerek ölümüne neden oldu.

Kaza, gündüz saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobile başka bir otomobil çarptıSürücüsünün geri manevra yaptığı otomobile başka bir otomobil çarptı

GERİ MANEVRA YAPARKEN KARDEŞİ ARACIN ARKASINDAYDI

Salih Taş, kullandığı kamyonla geri manevra yaparken aracın arkasında bulanan kardeşi Sabri Taş'ı fark edemeyerek ezdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sabri Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Taş'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Salih Taş'ı gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

