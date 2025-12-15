Kahreden ölüm! Kamyonla geri manevra yaparken kardeşini ezdi

Kaza, gündüz saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi.

GERİ MANEVRA YAPARKEN KARDEŞİ ARACIN ARKASINDAYDI

Salih Taş, kullandığı kamyonla geri manevra yaparken aracın arkasında bulanan kardeşi Sabri Taş'ı fark edemeyerek ezdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sabri Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Taş'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Salih Taş'ı gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.