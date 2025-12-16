Durbay’a iftira atan ‘gazeteci’ kalp krizi geçirdi

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın Kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Durbay Manisa’da binelr tarafından gözyaşları içerisinde uğurlanırken Şehzadeler Belediye Başkanı’na kanser tedavisi gördüğü dönemde 'yasak aşk’ iftirasını atan Ebru Küçükaydın'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

KÜÇÜKAYDIN: "VEFATI ÇOK ÜZDÜ"

Sözcü gazetesine verdiği demeçte konuşan Ebru Küçükaydın, "Vefatı çok üzdü beni. Çok sağlıklı değilim, konuşamıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Tüzün’den 'iftira' tepkisi: Gülşah Durbay’ın iki eli de yakasında olacak

İFTİRA VE MAHKEME SÜRECİ

Geçen yıl Antalya merkezli bir internet sitesinde yayımlanan yazılarda, Durbay ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında 'yasak aşk' olduğu iftirası atılmıştı.

Bu iddialar kamuoyunda büyük tepki çekmiş, Durbay da hayatını kaybettiği kolon kanseri için tedavi gördüğü süreçte hukuki mücadele başlatacağını açıklamıştı.

CHP Genel Merkezi'ne Gülşah Durbay'ın fotoğrafı asıldı

İFTİRAYA MAHKEME CEZA VERMİŞTİ

Konuyla ilgili Manisa 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada, gazeteci Ebru Küçükaydın ile bahsi geçen sitenin Yazı İşleri Müdürü Zehra Cücü, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.