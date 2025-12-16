Durbay’a iftira atan ‘gazeteci’ kalp krizi geçirdi

Durbay’a iftira atan ‘gazeteci’ kalp krizi geçirdi
Yayınlanma:
Vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile CHP lideri Özgür Özel hakkında 'yasak aşk' iftirasında bulunan gazetecinin kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Bahsi geçen kişi o dönem görülen davada 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın Kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Durbay Manisa’da binelr tarafından gözyaşları içerisinde uğurlanırken Şehzadeler Belediye Başkanı’na kanser tedavisi gördüğü dönemde 'yasak aşk’ iftirasını atan Ebru Küçükaydın'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

KÜÇÜKAYDIN: "VEFATI ÇOK ÜZDÜ"

Sözcü gazetesine verdiği demeçte konuşan Ebru Küçükaydın, "Vefatı çok üzdü beni. Çok sağlıklı değilim, konuşamıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Tüzün’den 'iftira' tepkisi: Gülşah Durbay’ın iki eli de yakasında olacakCHP'li Tüzün’den 'iftira' tepkisi: Gülşah Durbay’ın iki eli de yakasında olacak

İFTİRA VE MAHKEME SÜRECİ

Geçen yıl Antalya merkezli bir internet sitesinde yayımlanan yazılarda, Durbay ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında 'yasak aşk' olduğu iftirası atılmıştı.

Bu iddialar kamuoyunda büyük tepki çekmiş, Durbay da hayatını kaybettiği kolon kanseri için tedavi gördüğü süreçte hukuki mücadele başlatacağını açıklamıştı.

CHP Genel Merkezi'ne Gülşah Durbay'ın fotoğrafı asıldıCHP Genel Merkezi'ne Gülşah Durbay'ın fotoğrafı asıldı

İFTİRAYA MAHKEME CEZA VERMİŞTİ

Konuyla ilgili Manisa 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada, gazeteci Ebru Küçükaydın ile bahsi geçen sitenin Yazı İşleri Müdürü Zehra Cücü, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Türkiye
Dilovası’na yedişer kez müebbet
Dilovası’na yedişer kez müebbet
Elazığ'da yalıtım fabrikasında yangın: 17 yaralı
Elazığ'da yalıtım fabrikasında yangın: 17 yaralı