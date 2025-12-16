Hulusi Akar konuşurken tekbir attılar

Hulusi Akar konuşurken tekbir attılar
TÜGVA'nın düzenlediği kampa önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Akar'ın konuşması sırasında TÜGVA'lıların toplu şekilde tekbir getirdiği anlar ortaya çıktı.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) İl Üniversite Yönetimleri Kampı kapsamında Ankara'da düzenlenen kampa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Akar'ın konuşmasından önce TÜGVA'lılar tekbir getirdi. O anlar salondakiler tarafından kayıt altına alındı.

cevdet.jpg

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve şu anda AKP Kayseri Milletvekili olan Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Ankara'da düzenlenen TÜGVA etkinliğine katıldı.

AKAR'IN KONUŞMASINDA TEKBİR ATILDI

TÜGVA İl Üniversite Yönetimleri Kampı kapsamında Kızılcahamam’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜGVA'lılara konuşma yaptı.

hulusii.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ardından kürsüye Hulusi Akar geldi. Akar'ın konuşması sırasında TÜGVA'lılar toplu bir şekilde tekbir getirdi. O anlar yine salondakiler tarafından kayıt altına alınıp sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi
Karadeniz’in zirvesinde görsel şölen: Deniz manzaralı yaylaya kar düştü
