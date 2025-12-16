Hulusi Akar konuşurken tekbir attılar

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) İl Üniversite Yönetimleri Kampı kapsamında Ankara'da düzenlenen kampa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Akar'ın konuşmasından önce TÜGVA'lılar tekbir getirdi. O anlar salondakiler tarafından kayıt altına alındı.

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve şu anda AKP Kayseri Milletvekili olan Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Ankara'da düzenlenen TÜGVA etkinliğine katıldı.

AKAR'IN KONUŞMASINDA TEKBİR ATILDI

TÜGVA İl Üniversite Yönetimleri Kampı kapsamında Kızılcahamam’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜGVA'lılara konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ardından kürsüye Hulusi Akar geldi. Akar'ın konuşması sırasında TÜGVA'lılar toplu bir şekilde tekbir getirdi. O anlar yine salondakiler tarafından kayıt altına alınıp sosyal medya hesabından paylaşıldı.