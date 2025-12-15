CHP Genel Merkezi'ne Gülşah Durbay'ın fotoğrafı asıldı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğrafı CHP Genel Merkez binasına asıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ne asılan pankartta, Gülşah Durbay’ın fotoğrafının yanı sıra doğum tarihi ve sonsuzluk işareti yer aldı. Pankartta “Acımız Tarifsiz” ifadeleri kullanıldı.
Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Gülşah Durbay, 1 Aralık’ta kan değerleri ve beslenme durumunda tespit edilen bozukluklar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Tedavisi sırasında çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay, dün yaşamını yitirdi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından da onun fotoğrafı asılmıştı.
