15 yaşındaki sürücü polisten kaçarken polise çarptı: Dev ceza yazıldı

15 yaşındaki sürücü polisten kaçarken polise çarptı: Dev ceza yazıldı
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarını dinlemeyen ve ekip aracına çarpan 15 yaşındaki ehliyetsiz cip sürücüsüne, aracın sahibiyle birlikte toplam 95 bin 183 TL ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye görevindeki polis ekipleri, şüpheli buldukları bir cip sürücüsünü durdurmak istedi. Osmaniye Mahallesi'nde polislerin dur ihtarına uymayan 15 yaşındaki Y.A., kullandığı ciple kaçmaya başladı.

KAÇMA GİRİŞİMİ SIRASINDA POLİS ARACINA ÇARPTI

Polisin takibi sırasında Y.A., geri manevra yaparak bir ekip aracına çarptı ve araca maddi hasar verdi. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından cipin önü kesilerek durduruldu.

Rekabet Kurumu'nun radarına takılan yandı! Cezalar yükseltildi!Rekabet Kurumu'nun radarına takılan yandı! Cezalar yükseltildi!

SÜRÜCÜYE VE ARAÇ SAHİBİNE TOPLAM 95 BİN 183 TL CEZA

15 yaşındaki Y.A.’ya ve cipin sahibine "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 18 bin 678'ar TL ceza kesildi. Sürücüye ayrıca "dur ihtarına uymamak", "sürekli şerit değiştirmek" ve "drift atmak" gibi diğer suçlamalarla toplam 95 bin 183 TL idari para cezası uygulandı.

Yılbaşı öncesi denetim: Polis ceza yağdırdıYılbaşı öncesi denetim: Polis ceza yağdırdı

ARAÇ ÇEKİLDİ

Sürücü Y.A.'nın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü, hasarlı cipin ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Türkiye
Dilovası’na yedişer kez müebbet
Dilovası’na yedişer kez müebbet
Gülşah Durbay’a iftira atan kişi kalp krizi geçirdi
Gülşah Durbay’a iftira atan kişi kalp krizi geçirdi