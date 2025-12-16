15 yaşındaki sürücü polisten kaçarken polise çarptı: Dev ceza yazıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye görevindeki polis ekipleri, şüpheli buldukları bir cip sürücüsünü durdurmak istedi. Osmaniye Mahallesi'nde polislerin dur ihtarına uymayan 15 yaşındaki Y.A., kullandığı ciple kaçmaya başladı.

KAÇMA GİRİŞİMİ SIRASINDA POLİS ARACINA ÇARPTI

Polisin takibi sırasında Y.A., geri manevra yaparak bir ekip aracına çarptı ve araca maddi hasar verdi. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından cipin önü kesilerek durduruldu.

Rekabet Kurumu'nun radarına takılan yandı! Cezalar yükseltildi!

SÜRÜCÜYE VE ARAÇ SAHİBİNE TOPLAM 95 BİN 183 TL CEZA

15 yaşındaki Y.A.’ya ve cipin sahibine "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 18 bin 678'ar TL ceza kesildi. Sürücüye ayrıca "dur ihtarına uymamak", "sürekli şerit değiştirmek" ve "drift atmak" gibi diğer suçlamalarla toplam 95 bin 183 TL idari para cezası uygulandı.

Yılbaşı öncesi denetim: Polis ceza yağdırdı

ARAÇ ÇEKİLDİ

Sürücü Y.A.'nın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü, hasarlı cipin ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldığı bildirildi.