Yılbaşı öncesi denetim: Polis ceza yağdırdı

Bursa'da yılbaşı öncesi güvenlik denetimleri kapsamında Nilüfer ilçesine bağlı Görükle ve Balat bölgelerinde kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulamaya yaklaşık 300 personel katıldı.

5 KİŞİ YAKALANDI, SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yol denetimlerinde bin 60 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 5 kişi yakalandı. Denetimler sırasında 1 adet havalı tüfek de ele geçirildi.

CEZA YAĞDI

Toplam 486 aracın kontrol edildiği uygulamada, trafik kural ihlali yapan ya da evraklarında eksiklik bulunan 14 sürücüye toplam 141 bin 698 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 1 alkollü sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İŞ YERLERİNE DE DENETİM

Umuma açık 21 iş yerinde yapılan kontrollerde 439 kişinin UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, 1 iş yerinde mesul müdürlük belgesinin olmadığı, 2 işyerinde toplam 5 çalışanın SGK kaydının bulunmadığı ve 1 iş yerinde 4207 sayılı Kanun'a aykırılık tespit edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK DUYURUSU

Yetkililer, yılbaşı öncesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla bu tür denetim uygulamalarının aralıksız devam edeceğini açıkladı.