AYM 6 siyasi parti için mali denetim kararını duyurdu

Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi, altı siyasi partinin mali denetim kararlarını açıkladı. As Parti'nin 2023 yılı hesabı kabul edilmezken, suç duyurusu yapılmasına karar verildi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), altı siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin belirli yıllara ait hesapları denetlendi.

AS PARTİ İÇİN SUÇ DUYURUSU KARARI

Yüksek Mahkeme, As Parti'nin 2023 yılı mali denetiminde, hesap verilebilir kayıt düzeni oluşturulmaması, hesap dışı işlem yapılması ve incelemeyi engelleyici eylemler tespit etti. Bu nedenle partinin 2023 yılı hesabının kabul edilmesinin mümkün olmadığına oybirliğiyle karar verildi ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

DİĞER PARTİLERİN HESAPLARI UYGUN BULUNDU

AYM, mali denetimi yapılan diğer beş partinin (Genç Anadolu Partisi'nin 2019-2020, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin 2019 yıllarına ait) kesin hesaplarının ise mevzuata uygun, doğru ve dengeli olduğuna hükmetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

