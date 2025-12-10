AKP'li belediyenin dibinde rezalet görüntü: Nerede denetim, nerede sorumluluk?

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Bitlis’te AKP'li belediyenin binasının bitişiğinde yer alan çarşı merkezindeki umumi tuvaletlerin bakımsız ve hijyenden uzak olduğu yönündeki iddialar tartışmalara neden oldu.

Yurttaşlar, söz konusu tuvaletlerin kırık ekipmanlar, temizlik eksikliği ve kötü koku gibi sorunlarla uzun süredir hizmet verdiğini dile getirerek duruma tepki gösterdi.

Hijyen koşullarının yetersizliği nedeniyle alanın adeta “halk sağlığını tehdit eden bir noktaya dönüştüğü” belirtildi. Belediye yönetiminin, özellikle belediye binasına çok yakın bir noktada bulunan bu alanı görmezden gelmesi eleştiri konusu olurken çarşı merkezindeki tablo üzerinden kent genelindeki temizlik ve bakım standartları akıllarda soru işaretine neden oldu.

"HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

CHP Mutki İlçe Başkanı Evrim Emre Yol, konuya ilişkin Halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay'a seslenen Yol, "Belediyenin, en temel hizmet alanlarından biri olan umumi tuvaletleri (WC) ne denli perişan ve sağlıksız bir duruma terk ettiğini bir kez daha ilan ediyoruz. Ancak bu seferki ihmal, sıradan bir sokak köşesinde değil; Bitlis Belediyesi Binası'nın hemen yakınında, çarşı merkezinin tam kalbinde yaşanmaktadır. Belediye yönetiminin gözden kaçırma lüksü olmayan, bizzat kapısının önündeki bu alanın hali, Sayın Tanglay'ın şehrin genel temizlik ve hijyen standartlarına bakış açısını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu ortak kullanım alanı, temizlik ve dezenfeksiyondan yoksun bırakılarak resmen bir mikrop ve hastalık yuvasına dönüştürülmüştür. Bu, halk sağlığına yönelik açık bir tehdittir" dedi.

'GÖRMEZDEN GELİNİYOR' İDDİASI

Yol, "Belediye Binası'nın dibindeki bir tesisi bile temiz ve bakımlı tutamıyorsanız, Bitlis'i nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Bitlis halkı, temiz ve temel bir hizmeti hak etmiyor mu? Bu rezaleti görmezden gelen yetkililer hakkında neden bir idari soruşturma başlatılmamıştır?" ifadelerini kullandı.