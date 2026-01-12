Atatürk Bilim Merkezi Denizli'de açıldı!

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı tamamlanan Atatürk Bilim Merkezi, gençlerin ve çocukların bilimsel süreçleri deneyimleyerek öğrenmeleri amacıyla hayata geçirildi. 3.451 metrekarelik arsa üzerine kurulan merkez, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açıldı. Merkez; bodrum, zemin, asma ve 1. kattan oluşan çok katlı yapısıyla bilimsel farkındalığı artıracak kapsamlı donatılara sahip.

ZİYARETÇİLER UZAYIN DERİNLİKLERİNDE BİR YOLCULUĞA ÇIKACAK!

Atatürk Bilim Merkezi’nin mimari ve içerik kurgusu, ziyaretçileri yeryüzünden uzayın derinliklerine uzanan bir yolculuğa çıkaracak şekilde tasarlandı. Bin 328 metrekarelik zemin katta kurulan "Yer Katı Galerisi"; Temel Bilimler, Jeoloji, Biyoloji, Kimya, Enerji ve İnsan Vücudu gibi başlıklarda interaktif düzeneklere ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda, ziyaretçiler için fuaye, kafeterya ve hediyelik eşya bölümleri gibi sosyal alanlar da zemin katta bulunuyor.

Bin 229 metrekarelik alandan oluşan 1. Kat (Gök Katı ve Planetaryum) ise, tamamen uzay bilimlerine ayrıldı. "Gök Katı Galerisi"nde evren, galaksiler, yıldızlar ve havacılıkla ilgili simülasyonlar bulunuyor. Katın en dikkat çekici bölümü ise Planetaryum. Kubbe tavan yapısına sahip bu alanda, gök cisimlerine ait görüntüler özel yansıtıcı ve efektlerle izleyicilere sunularak birebir uzaydaymış hissi yaratılıyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE ODAKLANILIYOR!

Atatürk Bilim Merkezi, standart sergi alanlarının ötesine geçerek geleceğin teknolojilerine odaklanıyor. Merkezde 170 metrekarelik özel bir alanda kurgulanan Mars Simülasyonu, gençlerin uzay araştırmalarına ve kızıl gezegendeki yaşama dair fikir edinmelerini sağlıyor.

Merkezin bin 581 metrekarelik bodrum katı ise tam donanımlı bir Ar-Ge üssü olarak tasarlandı. Topraksız Tarım ve Laboratuvarların yer aldığı bu alanda; Robotik Kodlama, Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvarlarının yanı sıra, geleceğin tarım modeli olan "Topraksız Tarım" uygulama alanları bulunuyor. Bilimsel farkındalığı artırmak amacıyla merkezde ayrıca son teknoloji bir deprem simülatörü de yer alıyor.

BÖLGE GENÇLERİNE BİLİMİN IŞIĞINDA BİR VİZYON!

Çatısında bulunan güneş enerji panelleriyle tüm elektrik ihtiyacını güneşten karşılayan Atatürk Bilim Merkezi, teknik donanımının yanı sıra bir eğitim kampüsü işlevi de görecek. Bodrum katta yer alan toplantı ve eğitim salonları, öğrencilerin araştırma yapabileceği ve atölye çalışmalarına katılabileceği çok amaçlı alanlar olarak hizmet verecek.

Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten nesiller yetiştirme vizyonuyla kurulan merkez; İzmir, Aydın ve Manisa gibi çevre illerden gelecek ziyaretçilere de hitap ederek Ege Bölgesi’nin bilimsel çekim merkezi olmayı amaçlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "İlim ve akıl" mirasını yaşatmak üzere isimlendirilen tesis, bölge gençlerine bilimin ışığında modern bir vizyon sunuyor.

GÖKAN ZEYBEK “GURUR VERİCİ” DİYEREK ANLATTI!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün size gerçekten muhteşem bir bilim merkezinden bahsetmek istiyorum. Hani diyoruz ya, CHP’li belediyeler MİLLETİMİZ için kolları sıvadı, hiçbir ayrıntıyı atlamıyor. İşte bu anlayışın somut ve gurur verici bir örneğiyle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullanarak Atatürk Bilim Merkezi’ni anlattı.

Evet, hiç kimseyi unutmuyoruz. Ama geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi asla unutmuyoruz. Merkezefendi Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Atatürk Bilim Merkezi’nin açılışını tarihsel bir sorumluluk bilinci ve heyecanla gerçekleştirdik.” diyen Zeybek, “4.500 metrekarelik inşaat alanına sahip dev bilim kompleksimizde mimari ve içerik kurgusu, ziyaretçileri yeryüzünden uzayın derinliklerine uzanan bir yolculuğa çıkaracak şekilde tasarlandı” sözlerini sarf etti.

Atatürk Bilim Merkezi’nin geleceğin teknolojilerine odaklandığını ifade eden Zeybek, “İlham veren ve merak uyandıran birkaç örnekten bahsedeyim” diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Mars Kolonisi: 170 metrekarelik özel bir alanda kurgulanan Mars Simülasyonu, gençlerin uzay araştırmalarına ve kızıl gezegendeki yaşama dair fikir edinmelerini sağlıyor.

Topraksız Tarım ve Laboratuvarlar: Merkezin 1.581 metrekarelik bodrum katı, tam donanımlı bir Ar-Ge üssü olarak tasarlandı. Burada Robotik Kodlama, Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvarlarının yanı sıra, geleceğin tarım modeli olan "Topraksız Tarım" uygulama alanları bulunuyor.

Deprem Simülatörü: Bilimsel farkındalığı artırmak amacıyla merkezde ayrıca son teknoloji bir deprem simülatörü de yer alıyor."

“AKLIN VE BİLİMİN IŞIĞINDA BU ÜLKEYİ KALKINDIRACAĞIZ”

Zeybek, sözlerinin devamında “Ailelerinizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle GİDİN, GÖRÜN ve DENEYİMLEYİN. “ ifadelerini kullanırken “Belediyelerimiz, aydınlık yarınlarımızı omuzlayacak nesillerin ufkunu genişletecek, merak duygusunu besleyecek, sorgulayan bireyler yetiştirecek yatırımları öncelikli görüyor ve bu anlayışı kararlılıkla hayata geçiriyor.” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Sayın Şeniz Doğan’ı ve emeği geçen herkesi kutlayan Zeybek, “Sözümüz söz. Akıl ve bilimin ışığında bu ülkeyi ayağa kaldıracağız” dedi.