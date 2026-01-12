Youtube videosu için girdiği mağarada gördüklerine inanamadı

Youtube videosu için girdiği mağarada gördüklerine inanamadı
Yayınlanma:
Sosyal medyada ekstrem spor videoları ile tanınan Ozan Kuşçü, Youtube videosu için girdiği mağarada gördüklerine inanamadı. Antalya'daki mağarada bulduğu hurda otomobil ve canlı kalıntılarını karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Ekstrem spor videoları çeken Youtube ünlüsü Ozan Kuşçu (25), Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan bir mağaraya video çekmek için iniş yaptı. Kuşçu ve beraberindeki profesyonel dağcı Bekir Çeliker, mağarada kafa lambarını çalıştırınca gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

YOUTUBE VİDEOSU İÇİN GİRDİĞİ MAĞARADA GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ozan Kuşçu, bir süre önce sanal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Ekstrem spor ve tırmanış videoları ilgi çeken Kuşçu, son olarak İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi'ndeki bir mağaraya inmek istedi. Profesyonel dağcı Bekir Çeliker ile birlikte bölgeye giden Kuşçu, mağaranın bulunduğu yere ulaştıklarında derinliğini ölçmek için taş atınca metal sesi duydu. Bunun üzerine ikili hazırlanarak mağaraya iniş yaptı.

youtube-videosu-icin-girdigi-magarada-gorduklerine-inanamadi-2.jpg

Mağaraya inip kafa lambalarını yakan ikili, bir hurda otomobil ile karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşayan Kuşçu ve Çeliker, aracı incelemeye başladı. Yol ile ulaşımın olmadığı mağaraya aracın nasıl düştüğüne anlam veremeyen ikili, o anları ise kaydetti.

youtube-videosu-icin-girdigi-magarada-gorduklerine-inanamadi-3.jpg

Aracı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Ozan Kuşçu, o anları şöyle anlattı:

“Mağarayı keşfetmek için girmiştik. İçerisine atılmış bir araç gördük. Aracın içinde bebek bezleri, hayvan kemikleri, kadın cüzdanı gibi şeylerle karşılaştık."

youtube-videosu-icin-girdigi-magarada-gorduklerine-inanamadi-4.jpg

"Mağaraya iniş ve çıkışımız yaklaşık 4 saat sürdü. Mağara belli bir yerden sonra tıkanıyor, o bölümüne girmedik. Mağarada arabayı ilk görünce korktum. Acaba birileri mi düştü, diye düşündük. Sadece hayvan kemiklerini gördük."

youtube-videosu-icin-girdigi-magarada-gorduklerine-inanamadi-5.jpg

İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen profesyonel dağcı Bekir Çeliker ise şunları anlattı:

“Burası dikey bir mağaraydı. Kolay inilip çıkılabilecek bir yer değil. 45 metre kadar ip inişi yaptık. İçi yağmurlarla birlikte toprak dolmuş. İnmesinden ziyade mağaradan çıkması çok daha zordu. Öncesinde derinliği anlayabilmek bir taş attık ve metal sesi geldi. İnerken mağarada bir araçla karşılaştık."

youtube-videosu-icin-girdigi-magarada-gorduklerine-inanamadi-6.jpg

"İlk görünce çok şaşırdık. Araç hurda haline gelmiş. Mağarada bugüne kadar birçok şey ile karşılaştım ancak ilk defa bir araba ile karşılaştım. Bölgedeki insanlara sorduğumuzda böyle bir şey duymadıklarını söylediler. Mağaranın etrafında yol bile yok. O araç oraya nasıl geldi anlamadık."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Türkiye
İstanbul için yeni kar açıklaması geldi: Uzmanlar haritayı paylaştı
İstanbul için yeni kar açıklaması geldi: Uzmanlar haritayı paylaştı
Türkiye'nin en hızlı akan nehri bile buz tuttu
Türkiye'nin en hızlı akan nehri bile buz tuttu
Bir temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor! Bakanlık açıkladı
Bir temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor! Bakanlık açıkladı