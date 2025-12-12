Rekabet Kurumu'nun radarına takılan yandı! Cezalar yükseltildi!

Serbest piyasa kurallarını çiğneyen, haksız rekabetle piyasayı manipüle eden kısaca rekabet ihlalinde bulunanlar yeni yılda yüksek cezalarla muhattap olacak.

ALT SINIR 300 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile piyasa düzenini bozanlara kesilecek cezaların tarifesi netleşti. Rekabet Kurumu, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere rekabet ihlallerinde uygulanacak idari para cezasının alt sınırını belirledi. Buna göre, 2026 yılı için uygulanacak taban ceza tutarı 302 bin 484 lira 86 kuruş oldu.

ORAN YÜZDE 25,49 OLARAK HESAPLANDI

Cezadaki artış oranı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde ilan edilen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı esas alınarak hesaplandı.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca belirlenen bu yeni ceza alt sınırı, 1 Ocak 2026 tarihinden 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Yeni yılın ilk günüyle birlikte yürürlüğe girecek olan tebliğin uygulanmasından Rekabet Kurumu Başkanı sorumlu olacak.