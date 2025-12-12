Rekabet Kurumu'nun radarına takılan yandı! Cezalar yükseltildi!

Yayınlanma:
Rekabet Kurumu, ihlallere yönelik uygulanan cezalarda alt sınırı yükseltti. Yeni yılda cezalar 302 bin liradan başlayacak.

Serbest piyasa kurallarını çiğneyen, haksız rekabetle piyasayı manipüle eden kısaca rekabet ihlalinde bulunanlar yeni yılda yüksek cezalarla muhattap olacak.

ALT SINIR 300 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

2024/02/06/rekabet-kurulu.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile piyasa düzenini bozanlara kesilecek cezaların tarifesi netleşti. Rekabet Kurumu, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere rekabet ihlallerinde uygulanacak idari para cezasının alt sınırını belirledi. Buna göre, 2026 yılı için uygulanacak taban ceza tutarı 302 bin 484 lira 86 kuruş oldu.

Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!

ORAN YÜZDE 25,49 OLARAK HESAPLANDI

2024/08/01/rekabet-kurumu-crsv-cover.jpg

Cezadaki artış oranı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde ilan edilen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı esas alınarak hesaplandı.

Rekabet Kurulu'ndan dizi devlerine milyonlarca liralık ceza!Rekabet Kurulu'ndan dizi devlerine milyonlarca liralık ceza!

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca belirlenen bu yeni ceza alt sınırı, 1 Ocak 2026 tarihinden 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Yeni yılın ilk günüyle birlikte yürürlüğe girecek olan tebliğin uygulanmasından Rekabet Kurumu Başkanı sorumlu olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

