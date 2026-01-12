Mehmet Şimşek Londra'da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rotayı yeniden küresel finans merkezlerine kırdı. Londra’da yatırımcılarla buluşan Şimşek'in sonraki durağı New York olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre Bakan Mehmet Şimşek, İngiltere ve ABD’yi kapsayan geniş kapsamlı yatırımcı turunun ilk ayağına Londra’da start verdi.

Şimşek’in programı oldukça yoğun; haftanın ilk üç günü boyunca Londra’da günde 8 ila 10 ayrı toplantıya katılması planlanıyor. Küresel ölçekteki kurumsal yatırım firmalarının temsilcileriyle bir araya gelecek olan Şimşek, Türkiye Yatırım Konferansı’nda da yer alacak.

Konferansın ardından dünya devi finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, baş ekonomistleri ve analistleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

LONDRA’NIN ARDINDAN DURAK NEW YORK

Londra’daki temaslarının ardından programın ABD ayağı başlayacak. Perşembe günü New York’a geçmesi beklenen Şimşek, burada da kurumsal yatırımcılarla buluşmalarına devam edecek.

Hem geniş katılımlı panellerde hem de hedef odaklı dar kapsamlı görüşmelerde Türkiye’nin ekonomi yönetiminin 2026 yılı hedefleri anlatılacak.

Özellikle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle yapılacak görüşmeler, ekonomi yönetiminin "not artışı" beklentisi açısından kritik önem taşıyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DA EŞLİK EDİYOR

Bu kritik yatırımcı turunda Bakan Şimşek’e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor.

Görüşmelerde 2025 yılının ekonomik verileri değerlendirilirken, 2026 yılındaki öncelikli politikalar, yapısal reform başlıkları ve yabancı sermaye için sunulan yatırım olanakları masaya yatırılacak.

