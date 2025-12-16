Elazığ'da yalıtım fabrikasında yangın: 17 yaralı

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ısı yalıtım malzemesi fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, hızla fabrika içine yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika çalışanları yangın söndürme tüpleriyle yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangının fabrikada maddi hasara yol açtığı belirlendi.

16 İŞÇİ ETKİLENDİ,1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen 16 işçiye, olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. Ayrıca yangınla mücadele eden bir itfaiye çalışanı da elinden yaralandı ve kendisine aynı şekilde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Tüm yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.