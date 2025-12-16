Elazığ'da yalıtım fabrikasında yangın: 17 yaralı

Elazığ'da yalıtım fabrikasında yangın: 17 yaralı
Yayınlanma:
Elazığ'da bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 16 işçiye ve yaralanan bir itfaiye çalışanına müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ısı yalıtım malzemesi fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, hızla fabrika içine yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika çalışanları yangın söndürme tüpleriyle yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İhmaller zinciri deprem konutunda yangın faciasını getirdi! Alarm sustu ev kül olduİhmaller zinciri deprem konutunda yangın faciasını getirdi! Alarm sustu ev kül oldu

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangının fabrikada maddi hasara yol açtığı belirlendi.

Hatay’da yangın paniği! İşçilerin yatakhanesi küle döndüHatay’da yangın paniği! İşçilerin yatakhanesi küle döndü

16 İŞÇİ ETKİLENDİ,1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen 16 işçiye, olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. Ayrıca yangınla mücadele eden bir itfaiye çalışanı da elinden yaralandı ve kendisine aynı şekilde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Tüm yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Türkiye
Bursa'da baba ve kızı ölü bulundu
Bursa'da baba ve kızı ölü bulundu
Bakan Yerlikaya Suriye'ye dönen göçmen sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya Suriye'ye dönen göçmen sayısını açıkladı