İhmaller zinciri deprem konutunda yangın faciasını getirdi! Alarm sustu ev kül oldu

Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinin en ağır hasarı verdiği illerden olan Hatay'da, depremzedeler için inşa edilen TOKİ konutlarında yaşanan bir yangın, güvenlik ve denetim sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

Pazartesi günü sabaha karşı saat 02.50 sularında meydana gelen olayda, Sabri Cemal Kınal'a ait dairede yangın çıktı. Olaydan iki gün önce bölgede etkili olan fırtına sırasında elektrik tesisatından sesler geldiğini fark eden Kınal'ın, durumu TOKİ yönetimine bildirdiği ancak herhangi bir geri dönüş alamadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a konuşan daire sakini Kınal, "Elektrik tesisatı kaynaklı sorunlar daha önce farklı daire ve binalarda da yaşanmıştı. Fırtına sonrası yetkilileri uyardım fakat sonuç alamadım. Bu uyarının üzerinden iki gün geçtikten sonra, gece uyuduğumuz sırada hiçbir cihazın takılı olmadığı boş prizden yangın çıktı" ifadelerini kullandı.

"ALARMLAR ÇALIŞMADI MALZEME YANGINI BÜYÜTTÜ"

Deprem travması ve 3 yaşındaki kızının güvenliği nedeniyle geceleri tedbirli uyuduklarını, tüm cihazları prizden çektiklerini belirten Kınal, yangının büyüme hızına ve güvenlik sistemlerinin yetersizliğine dikkat çekti. Binaların inşasında kullanılan köpük benzeri malzemenin alevleri hızla yaydığını belirten mağdur vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Riskleri fark edip uyardık ancak dikkate alınmadı. Yangın başladığında ne dairedeki ne de binadaki yangın alarm sistemi devreye girdi. Hatta elektrik şalteri bile atıp kapanmadı. Yaklaşık 3 yıl konteynerde kaldıktan sonra, özellikle kızımın ruh sağlığı için henüz üç hafta önce taşındığımız evde bu felaketi yaşadık. Yangın sırasında eşimi ve çocuğumu evden zor çıkardım."

"YETKİLİLER ARAMADI"

Yaklaşık iki saat süren yangına müdahale sırasında elinden ve ayağından yaralanan Sabri Cemal Kınal, evin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Olayın ardından hiçbir yetkilinin kendilerini aramadığını dile getiren Kınal, "Eşyalarım yandı, evim gitti. Şimdi hukuki süreç başlatmak zorundayım ve bunun için bütçe oluşturmam gerekecek. İhmaller zinciri yüzünden bize ikinci bir depremi yaşattılar, sesimizi duyan yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

MİLLETVEKİLİ KARA: NİCELİK UĞRUNA NİTELİKTEN VAZGEÇİLİYOR

Konuyu değerlendiren CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, TOKİ konutlarında yaşanan bu tür olayların münferit olmadığını savundu. Deprem konutlarında sayısal hedeflere nicelik uğruna nitelikten ödün verildiğini aktaran Kara, duvar patlamaları ve su taşkınları gibi şikayetlerin yerel basında sıkça yer aldığını hatırlattı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Kara, "Bu olayda sorunun kötü işçilik mi, kalitesiz malzeme mi, yoksa tesisat planındaki hatalar mı olduğu derhal açığa çıkarılmalıdır. Mülki idare amirleri inşaat sürecinde ve sonrasında gerekli denetimleri yapsaydı bu mağduriyetler yaşanmazdı. Yetkililer, siyasi söylemlere harcadıkları enerjiyi konutların denetimine harcamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Cumhuriyet

