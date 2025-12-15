Zehir tacirlerine darbe! Servis aracında ele geçirildi: Değeri 30 milyon TL

Zehir tacirlerine darbe! Servis aracında ele geçirildi: Değeri 30 milyon TL
Yayınlanma:
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sırasında bir servis aracına yapılan aramalar sırasında piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan skunk esrar ve kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

55 ilde siber suç operasyonu: 301 kişi yakalandı55 ilde siber suç operasyonu: 301 kişi yakalandı

Operasyonlardan birinde servis olarak kullanılan bir araç durduruldu ve araçta yapılan aramalarda, çeşitli yerlere gizlenmiş 27 kilogram 510 gram skunk esrar ve 1 kilogram 80 gram kokain ele geçirildi.

istanbul-eyupsultanda-operasyon-ser-1063491-315546.jpg

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON LİRA!

Bir diğer adrese yapılan baskında ise, bonzai üretiminde kullanılan 2 kilogram 185 gram hammadde, 2 ruhsatsız tabanca, 12 mermi, 4 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 70 bin 200 lira nakit para bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI!

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmaya götürülerek ifadeleri alındı. 7 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Türkiye
Manisa'da Gülşah Durbay'ın cenazesi dolayısıyla bazı yollar kapatıldı
Manisa'da Gülşah Durbay'ın cenazesi dolayısıyla bazı yollar kapatıldı
Beyoğlu'nun ortasında kapkaç yapıp serbest kaldılar! Alüminyum folyo oyunu
Beyoğlu'nun ortasında kapkaç yapıp serbest kaldılar! Alüminyum folyo oyunu