Zehir tacirlerine darbe! Servis aracında ele geçirildi: Değeri 30 milyon TL

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

55 ilde siber suç operasyonu: 301 kişi yakalandı

Operasyonlardan birinde servis olarak kullanılan bir araç durduruldu ve araçta yapılan aramalarda, çeşitli yerlere gizlenmiş 27 kilogram 510 gram skunk esrar ve 1 kilogram 80 gram kokain ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON LİRA!

Bir diğer adrese yapılan baskında ise, bonzai üretiminde kullanılan 2 kilogram 185 gram hammadde, 2 ruhsatsız tabanca, 12 mermi, 4 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 70 bin 200 lira nakit para bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI!

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmaya götürülerek ifadeleri alındı. 7 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.