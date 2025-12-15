55 ilde siber suç operasyonu: 301 kişi yakalandı

55 ilde siber suç operasyonu: 301 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 55 il merkezli, siber suçlarla mücadele ekiplerince son 6 günde düzenlenen operasyonlarda çevrim içi çocuk istismarı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan 301 şüphelinin yakalandığını, 50’sinin ise tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 6 gün içinde Türkiye genelinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini ve bu operasyonların sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

301 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, 55 il merkezli olarak "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 301 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınan zanlılardan 50'sinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı, 39’u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek "çocuk müstehcenliği", "dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

