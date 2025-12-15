AKP iktidarı döneminde sağlık politikalarında yaşanan değişim, yeni bir boyut kazandı. BirGün Gazetesi yazarı Osman Öztürk, "Sağlık Bakanlığı’ndan satılık doktor plakası" başlıklı yazısında, Bakanlığın yayınladığı yeni yönetmelikle hastane lisanslarını ve uzmanlık kadrolarını ticari bir meta gibi açık artırmaya çıkardığını ortaya koydu.

YENİ DÖNEM: PARAYI BASAN LİSANSI ALACAK

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği" ile sektörde kartlar yeniden dağıtılıyor. Yazıda yer alan bilgilere göre; artık yatak, özellikli merkez, ünite, tıbbi cihaz ve uzmanlık dalı kadroları ile özel hastane açma yetkisi için önce Bakanlıktan "lisans" satın alınması gerekiyor. İnşaat, ruhsat işlemleri ve personel istihdamı ise lisans alındıktan sonraki aşama olarak belirlendi.

Bakanlık, bu lisansları sabit bir tarife üzerinden değil, açık artırma usulüyle satacak. Öztürk'ün, "En çok parayı basan taksi plakası alır gibi lisansı alacak, hayrını görecek" ifadeleriyle eleştirdiği sistemde, önümüzdeki günlerde dev bir ihale gerçekleştirilecek.

Yayınlanan "2026 Yılı Özel Hastane Açılması, Uzmanlık Branşlarında Kadro ve İlave Yatak Lisansı İle İlgili Açık Arttırma İşi İlanı" kapsamında; 19 hastane, 1.260 hastane yatağı ve 2.513 uzman doktor lisansı ihaleyle sahiplerini bulacak.

TTB'den bakanlığa çağrı: Sağlık hizmetleri açık artırma konusu olamaz

İŞTE TARİFE: SİNOP'TA 30 MİLYON ARDAHAN'DA 20 MİLYON TL

İlanda, lisanslar için belirlenen "tahmini bedeller" ve açık artırma başlangıç fiyatları da dikkat çekti. Tahmini bedelin altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceği ihalede, Öztürk’ün aktardığı fiyat listesi şöyle şekillendi:

Sinop Özel Hastane Lisansı: Tahmini bedel 30 milyon TL (Artırma bedeli 3 milyon TL)

Ardahan Özel Hastane Lisansı: Tahmini bedel 20 milyon TL (Artırma bedeli 2 milyon TL)

Kalp ve Damar Cerrahisi Lisansı: Tahmini bedel 500 bin TL (Artırma bedeli 100 bin TL)

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Lisansı: Tahmini bedel 500 bin TL (Artırma bedeli 100 bin TL)

Kadın Hastalıkları ve Doğum Lisansı: Tahmini bedel 250 bin TL (Artırma bedeli 50 bin TL)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Lisansı: Tahmini bedel 250 bin TL (Artırma bedeli 50 bin TL)

İlave Yatak Paketi (10 Yatak): Tahmini bedel 300 bin TL (Artırma bedeli 50 bin TL)

"KARABORSA"DAN DEVLET İHALESİNE GEÇİŞ SÜRECİ

Öztürk'ün yazısında, bu noktaya nasıl gelindiği de detaylı bir şekilde analiz edildi. Özel hastanelerin kontrolsüz çoğalması sonucu kamu hastanelerinin içi boşaltılınca, Bakanlık gidişatı frenlemek adına kadro kısıtlamasına gitmişti. Hangi hastanenin hangi branşta kaç doktor çalıştıracağı izne bağlanınca, sektörde kayıt dışı bir pazar oluştu.

İnternet sitelerinin "Satılık Kardiyoloji Kadrosu", "Satılık Onkoloji Kadrosu" ilanlarıyla dolduğunu belirten Öztürk, ruhsatların ve kadroların el altından alınıp satıldığını hatırlattı. Gelinen noktada ise Sağlık Bakanlığı, piyasada oluşan bu rantı görerek, "Mal benim, niye başkasına yedireyim?" mantığıyla sürece el koydu ve lisans satışını resmi bir gelir kapısına dönüştürdü.

AKP DÖNEMİNDE ÖZEL HASTANELERİN YÜKSELİŞİ

Öztürk'ün yazısında, sağlıkta özelleştirmenin tarihsel arka planına da yer verildi. Türkiye'de eskiden hekimlerin bir araya gelerek kurduğu mütevazı özel hastaneler varken, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP'nin "Acil Eylem Planı" ile tablonun değiştiği vurgulandı.

"Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapması özendirilecek" vaadiyle başlayan süreçte, SGK fonları özel hastanelere açıldı ve hastalardan "ilave ücret" alınmasına izin verildi. Öztürk’ün paylaştığı çarpıcı istatistiklere göre, "Yürü ya kulum" denilen bu dönemde sektörde yaşanan artışlar şöyle:

Özel hastane sayısı: 2 kat arttı

Yatak sayısı: 2,5 kat arttı

Yatan hasta sayısı: 5,5 kat arttı

Ameliyat sayısı: 6 kat arttı

Müracaat eden hasta sayısı: 12 kattan fazla arttı

Eskiden şehir merkezlerinde bile az bulunan özel hastaneler, bu politikalarla ilçelere ve kenar mahallelere kadar yayıldı. Şimdi ise bu yayılma, Bakanlığın belirlediği milyonluk bedellerle "açık artırma masasında" devam edecek.