TTB'den bakanlığa çağrı: Sağlık hizmetleri açık artırma konusu olamaz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), özel sağlık sektörüne getirilen yeni 'lisans alma' zorunluluğu ve bu belgelerin açık artırma yöntemiyle ihale edilmesini protesto eden bir basın toplantısı düzenledi. TTB, bu uygulamanın Anayasa'ya ve halkın sağlık hakkına aykırı olduğunu kesin bir dille belirtti.

TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Sağlık Bakanlığı'nın temel görevlerinden uzaklaştığını ifade ederek, “Sağlık otoritesinin işi anonim şirketler kurmak, sağlık alanlarını açık artırmalar ile satmak, haraçlar toplamak, rant peşinde koşmak değildir. Sağlık Bakanlığı’nı halkın sağlık hakkını, hekimlerin mesleki bağımsızlığını ve sağlık emekçilerinin emeğini korumaya davet ediyoruz.” dedi.

"İLLEGAL KADRO PAZARI BAKANLIK ELİYLE SATIŞ UNSURUNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Güray Kılıç, kamu otoritesinin görevi olan "Planlama" kavramının kullanılarak sağlığın ticarete konu edildiğini belirtti. Kılıç, özel sağlık sektöründe adım adım oluşan illegal kadro pazarının, yeni düzenlemeyle bakanlık eliyle gelir edilecek bir satış unsuruna dönüştürüldüğünü kaydetti.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

TTB'nin ortak basın açıklamasında ise özetle şu ifadelere yer verildi:

"Sağlıkta Dönüşüm Programı; sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık çalışanlarının hakları ve halkın sağlık hizmetlerine erişimi açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur. En görünür sonuçlarından birisi, özel sağlık alanındaki aşırı büyüme ve tekelleşme olmuştur. Özel sağlık hizmetleri ile ilgili son dönemde; uluslararası sağlık turizmi, sağlık hizmetleri lisanslarının açık artırma ile satışı ve sağlık hizmetlerinin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin birbirleriyle ilişkili düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde en dikkat çekici durum, paranın (rantın) aktarıldığı ortak bir yapının varlığıdır. Bu yapı Sağlık Bakanlığı’nın kurduğu, pek çok yönüyle şeffaf olmayan, kamu kuruluşları içinde yapısına pek de alışkın olmadığımız Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) adlı şirkettir. Bu şirket aracılığıyla kamu, kendisini bir piyasa oyuncusu konumuna getirmiştir. Bu düzenlemelerin içinde özel sağlık hizmet kuruluşlarının kurulmasının planlamaya tabi tutulmasını sağlayan birtakım uygulamalar yer almaktadır. Bütün bunlara ek olarak planlama ile sağlık kuruluşu yapılabilecek alanlara daha kurulmadan “lisans alma” zorunluluğu getirilmiş, bu lisansların para ile satılması kararı alınmış, üstelik bu satışın büyük sermaye lehine rekabeti yok edecek şekilde açık artırma yöntemi ile yapılması zorunluluğu eklenmiştir.