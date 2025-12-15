Hatay’da yangın paniği! İşçilerin yatakhanesi küle döndü

Hatay’ın Belen ilçesinde, şantiyedeki işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Halilbey Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde, geçtiğimiz gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Alevleri fark eden işçiler yatakhaneden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ!

Çıkan yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Alevler nedeniyle işçilerin yatakhanesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.




Kaynak:DHA

