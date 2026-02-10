Üsküdar Devlet Hastanesinde iki doktora rüşvet gözaltısı! Görüntüler ortaya çıktı

Üsküdar Devlet Hastanesinde iki doktor, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret talep ettikleri için rüşvet suçundan gözaltına alındı.

CİMER İHBARLARI İLE ORTAYA ÇIKTI

Savcılık açıklamasında hastaların maruz kaldıkları ek ücret taleplerinin ardından CİMER'e başvuru yaptıkları, soruşturmanın da bu ihbarların ardından başlatıldığı kaydedildi.

RÜŞVETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Üsküdar Devlet Hastanesinde rüşvet suçu işledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan iki doktorun, muayene için gelen hastalardan ameliyat için rüşvet aldıkları görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: