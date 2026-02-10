Üsküdar Devlet Hastanesinde iki doktora rüşvet gözaltısı! Görüntüler ortaya çıktı
Üsküdar Devlet Hastanesinde iki doktor, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret talep ettikleri için rüşvet suçundan gözaltına alındı.
CİMER İHBARLARI İLE ORTAYA ÇIKTI
Savcılık açıklamasında hastaların maruz kaldıkları ek ücret taleplerinin ardından CİMER'e başvuru yaptıkları, soruşturmanın da bu ihbarların ardından başlatıldığı kaydedildi.
RÜŞVETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Üsküdar Devlet Hastanesinde rüşvet suçu işledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan iki doktorun, muayene için gelen hastalardan ameliyat için rüşvet aldıkları görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Üsküdar Devlet Hastanesi ve CİMER ihbarları üzerine başlatılan ve yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.
Üsküdar Devlet Hastanesinde görev yapan (G. Õ) ve (C. G) isimli doktorların, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri tespit edilmiş olup, şüpheliler rüşvet suçundan 10.02.2026 tarihinde gözaltına alınmıştır.
Adli soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10.02.2026