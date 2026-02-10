Üsküdar Devlet Hastanesinde iki doktora rüşvet gözaltısı! Görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesindeki iki doktor, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret talep ettikleri için 'rüşvet' suçundan gözaltına alındı. İki doktorun muayene için gelen hastalardan rüşvet aldıkları görüntüler ortaya çıktı.

Üsküdar Devlet Hastanesinde iki doktor, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret talep ettikleri için rüşvet suçundan gözaltına alındı.

uskudar-devlet-hastanesi.jpg

CİMER İHBARLARI İLE ORTAYA ÇIKTI

Savcılık açıklamasında hastaların maruz kaldıkları ek ücret taleplerinin ardından CİMER'e başvuru yaptıkları, soruşturmanın da bu ihbarların ardından başlatıldığı kaydedildi.

istanbul-uskudar-devlet-hastanesinde-r-1160036-344414.jpg

istanbul-uskudar-devlet-hastanesinde-r-1160035-344414.jpg

RÜŞVETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Üsküdar Devlet Hastanesinde rüşvet suçu işledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan iki doktorun, muayene için gelen hastalardan ameliyat için rüşvet aldıkları görüntüler ortaya çıktı.

fghf.jpg

dsfsdf.jpg

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Üsküdar Devlet Hastanesi ve CİMER ihbarları üzerine başlatılan ve yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.
Üsküdar Devlet Hastanesinde görev yapan (G. Õ) ve (C. G) isimli doktorların, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri tespit edilmiş olup, şüpheliler rüşvet suçundan 10.02.2026 tarihinde gözaltına alınmıştır.
Adli soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10.02.2026

ekran-goruntusu-2026-02-10-094907.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

