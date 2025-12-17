Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada ilk duruşma günü belli oldu: 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada ilk duruşma günü belli oldu: 6 yıla kadar hapsi isteniyor
Yayınlanma:
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Engin Çağlar’ın hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin açılan davada ilk duruşma tarihi açıklandı.

Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar’ın, yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada ilk duruşma günü belli oldu.

Kaza, 31 Ekim günü İstanbul Şişli’deki Abide-i Hürriyet Caddesi’nde meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Çağlar’a, 21 yaşındaki Berkay O. idaresindeki motosiklet çarpmış, ağır yaralanan usta oyuncu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

yesilcam-efsanesinin-oldugu-kazada-6-yil-hapis-talebi-2.jpg

Güllü'nün patronu: Aileden vekalet istiyorumGüllü'nün patronu: Aileden vekalet istiyorum

SÜRÜCÜ İÇİN 6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda motosiklet sürücüsü Berkay O. hakkında 'taksirle öldürme' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

yesilcam-efsanesinin-oldugu-kazada-6-yil-hapis-talebi-1.jpg

ÇOCUKLARI TARİH VERDİ

Engin Çağlar’ın çocukları Eser Övet ve Çağlan Övet, babalarının ölümüyle ilgili davanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada yargılamanın yarın başlayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Babamız Engin Çağlar’ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Çağlayan Adliyesi 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, saat 12.15’te yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Türkiye
Varil içinde ölü bulunan muhtar hakkında acı gerçek ortaya çıktı
Varil içinde ölü bulunan muhtar hakkında acı gerçek ortaya çıktı
Türkiye ve Lübnan arasında diplomatik kriz iddiası: Bakanlıktan açıklama
Türkiye ve Lübnan arasında diplomatik kriz iddiası: Bakanlıktan açıklama