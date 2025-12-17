Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada ilk duruşma günü belli oldu: 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar’ın, yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada ilk duruşma günü belli oldu.

Kaza, 31 Ekim günü İstanbul Şişli’deki Abide-i Hürriyet Caddesi’nde meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Çağlar’a, 21 yaşındaki Berkay O. idaresindeki motosiklet çarpmış, ağır yaralanan usta oyuncu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Güllü'nün patronu: Aileden vekalet istiyorum

SÜRÜCÜ İÇİN 6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda motosiklet sürücüsü Berkay O. hakkında 'taksirle öldürme' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

ÇOCUKLARI TARİH VERDİ

Engin Çağlar’ın çocukları Eser Övet ve Çağlan Övet, babalarının ölümüyle ilgili davanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada yargılamanın yarın başlayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: