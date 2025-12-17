Güllü'nün patronu: Aileden vekalet istiyorum

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Güllü'nün hayatını kaybettiği sırada yanında bulunan Sultan Nur Ulu ifadesinde, "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü." demişti.

Güllü'nün kardeşlerinden yeğenleri hakkında suç duyurusu!

"KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR"

Ablasının tutuklanmasının ardından dün müşteki sıfatıyla ifade veren Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir."

Güllü'nün oğlu kahreden pencere gerçeğini açıkladı

FERDİ AYDIN'DAN ŞOK İDDİA

Tuğberk'in bu ifadelerinin ardından Show Haber’e konuşan Güllü'nün sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın ise şoke edici iddialarda bulundu:

"Anneni morgda görmeden evin camını kırdıysan mutlaka sen bu işi biliyorsun. Ya evi toparlamaya gittin ya da evdeki altınları almaya gittin. Tuğberk, ortalık bu kadar yangın yeriyken film şirketleriyle de görüşmüş. Tuğberk, 50 milyon TL karşılığında bir film şirketiyle görüştü. Güllü ablanın 4 tane kıyafetini de satmış."

"VESAYETİ BANA VERİLMELİ"

Olayın organize bir suç olduğunu öne süren Ferdi Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sultan'ın tutuklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu en az 7 - 8 kişinin bildiği ve tasarladığı bir olay. Aileden vekalet istiyorum. Vesayeti bana verilmeli."