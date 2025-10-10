Özel Gar Katliamını andı: Mücadelemizi sürdüreceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Gar Katliamı’nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenleri andı ve adalet vurgusu yaptı.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ankara Gar Katliamı’nın 10’uncu yılında, yitirdiğimiz barış güvercinlerini rahmetle anıyorum. Kötülüğe karşı iyiliğin, adaletsizliğe karşı hakkın yanındayız. Biliyoruz ki kötülük büyüse de, iyilik hep kazanır. Adaletin tecellisi, barışın hâkimiyeti için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ankara Gar Katliamı’nın 10’uncu yılında, yitirdiğimiz barış güvercinlerini rahmetle anıyorum.



Kötülüğe karşı iyiliğin, adaletsizliğe karşı hakkın yanındayız. Biliyoruz ki kötülük büyüse de, iyilik hep kazanır.



Adaletin tecellisi, barışın hâkimiyeti için kararlılıkla… pic.twitter.com/iktNktK133 October 10, 2025

NE OLMUŞTU?

Türkiye, takvimler 10 Ekim 2015'i gösterdiğinde "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa yönelik düzenlenen terör saldırısıyla sarsılmıştı.

Miting için farklı illerden gelen yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda, 101 sivil yaşamını yitirmiş, 379 kişi yaralanmıştı. En çok sivil ölümle sonuçlanan terör saldırısı olarak Türkiye tarihine geçen saldırının üzerinden 10 yıl geçti.

Türkiye'nin siyasi tarihi açısından birçok önemli gelişmenin yaşandığı 2015'te, terör örgütleri PKK ile DEAŞ, sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi Kültür Merkezi'nin bahçesinde, 20 Temmuz 2015'te basın açıklaması yapan gruba düzenlenen "canlı bomba" saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü DEAŞ, bu saldırının ardından 10 Ekim 2015'te bu kez Ankara Garı'nda yine sivilleri hedef aldı. İki canlı bombanın düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 101 kişi yaşamını yitirdi, 379 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler için üç gün ulusal yas ilan edildi, mitingi organize eden sendika ve meslek odaları grev kararı almıştı.