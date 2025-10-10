Özel Gar Katliamını andı: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Özel Gar Katliamını andı: Mücadelemizi sürdüreceğiz
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim 2015’te meydana gelen Ankara Gar Katliamı’nın yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenleri anarak bir mesaj paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Gar Katliamı’nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenleri andı ve adalet vurgusu yaptı.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ankara Gar Katliamı’nın 10’uncu yılında, yitirdiğimiz barış güvercinlerini rahmetle anıyorum. Kötülüğe karşı iyiliğin, adaletsizliğe karşı hakkın yanındayız. Biliyoruz ki kötülük büyüse de, iyilik hep kazanır. Adaletin tecellisi, barışın hâkimiyeti için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, takvimler 10 Ekim 2015'i gösterdiğinde "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa yönelik düzenlenen terör saldırısıyla sarsılmıştı.

Miting için farklı illerden gelen yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda, 101 sivil yaşamını yitirmiş, 379 kişi yaralanmıştı. En çok sivil ölümle sonuçlanan terör saldırısı olarak Türkiye tarihine geçen saldırının üzerinden 10 yıl geçti.

gggggggg-001.jpg

Türkiye'nin siyasi tarihi açısından birçok önemli gelişmenin yaşandığı 2015'te, terör örgütleri PKK ile DEAŞ, sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi Kültür Merkezi'nin bahçesinde, 20 Temmuz 2015'te basın açıklaması yapan gruba düzenlenen "canlı bomba" saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü DEAŞ, bu saldırının ardından 10 Ekim 2015'te bu kez Ankara Garı'nda yine sivilleri hedef aldı. İki canlı bombanın düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 101 kişi yaşamını yitirdi, 379 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler için üç gün ulusal yas ilan edildi, mitingi organize eden sendika ve meslek odaları grev kararı almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Türkiye
Polis silahlı saldırganları yakaladı: Mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı
Polis silahlı saldırganları yakaladı: Mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı
KPSS sonuçları açıklandı: Bir soru iptal edildi
KPSS sonuçları açıklandı: Bir soru iptal edildi
Buğra Gökce Halk TV’ye konuştu: Umutlarımızı da yüreğimizden çalamazlar ya
Buğra Gökce Halk TV’ye konuştu: Umutlarımızı da yüreğimizden çalamazlar ya