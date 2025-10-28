Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi

Taha Sağlam - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Türkiye'nin dört bir noktasında Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları yoğun bir şekilde sürerken kamu kurumları da 29 Ekim için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ülkenin dört bir yanındaki kamu kurumları her Milli Bayramda olduğu gibi 29 Ekim'de de kamuya ait binaları Türk Bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle donattı.

TSK'da bir ilk... Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağının yanı sıra Erdoğan'ın posteri de asıldı

CUMHURİYETİN KURUCUSUNA YER VERİLMEDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıldönümü hazırlıkları devam ederken İstanbul'daki Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki skandal görüntü ise dikkat çekti.

Şişli'deki şehir hastanesine Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri asıldı fakat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yer verilmediği görüldü.