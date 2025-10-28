TSK'da bir ilk... Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağının yanı sıra Erdoğan'ın posteri de asıldı

TSK'da bir ilk... Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağının yanı sıra Erdoğan'ın posteri de asıldı
Yayınlanma:
Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri binalarına bu yıl ilk kez Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da posteri asıldı.

Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı için geri sayım sürerken, 29 Ekim coşkusu tüm yurtta hissedilmeye başlandı.

Türkiye'nin dört bir noktasında kutlama hazırlıkları yoğun bir şekilde sürerken kamu kurumlarında da 29 Ekim için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Mustafa Kemal" filmi 29 Ekim haftasında 120 TL'ye sinemalarda!"Mustafa Kemal" filmi 29 Ekim haftasında 120 TL'ye sinemalarda!

Kamu kurumları her Milli Bayramda olduğu gibi 29 Ekim'de de kamuya ait binaları Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle donattı.tsk.jpegtsk2.jpegtsk3.jpeg​​​​​​​

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Türk Bayrağı ve Atatürk posteri astı. Ancak TSK'da ilk kez Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafının yer aldığı bayrakların yanısıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri de asıldı.

muesser-yildiz.png

"TSK'DA BİR İLK..."

O görüntüleri Gazeteci Müyesser Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız'ın paylaşımında, "TSK'da bir ilk... İlk kez bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nda MSB, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları binalarına Türk Bayrağı ve Atatürk'ün yanı sıra Erdoğan'ın posteri de asıldı." ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

