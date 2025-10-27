"Mustafa Kemal" filmi 29 Ekim haftasında 120 TL'ye sinemalarda!

10 Ekim 2025 tarihinde sinemaseverlerle buluşan “Mustafa Kemal” filminin gösterimleri sürerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir karara imza atıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayan haftada bilet fiyatları sabitlenen film, tüm sinema salonlarında 120 TL’ye izleyici ile buluşacak.

"GELECEK NESİLLERİMİZİN ATATÜRK’LE BULUŞMASI İÇİN BİR KÖPRÜ"

"Amacımız bilet fiyatlarını sembolik bir seviyede tutarak Atatürk'ün azmini ve liderlik ruhunu daha fazla gencimize ilham kaynağı yapmak" diyen yapımcı Kamuran Ayna, "Ekonomik koşullar ne olursa olsun hiçbir gencimiz 29 Ekim haftası boyunca lideriyle buluşmaktan mahrum kalmayacak. Biz bu filmi gelecek nesillerimizin Atatürk’le buluşması için bir köprü olarak görüyoruz. Bu nedenle onu herkesin izleyebilmesini bir görev bildik" ifadelerini kullandı.

TME Films Dağıtım ve Satış Müdürü Can Şakar ise "Cumhuriyetimizin 102'nci yılı onuruna herkes bu yolculuğa eşlik edebilsin diye 29 Ekim haftası boyunca bilet fiyatlarımızı 120 TL’ye indirdik. Tüm sinemaseverleri, eğitimcileri ve elbette gençlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

"MUSTAFA KEMAL'İN TRABLUSGARP SAVAŞI'NA UZANAN YOLCULUĞUNA TANIKLIK"

Yavuz, Mine ve Nihat'ın uluslararası teknoloji yarışmasında geliştirdikleri "Miniya" adlı robotla Türkiye'yi temsil etmesiyle başlayan filmin konusu ise şu şekilde:

"Dışarıdan bir müdahale sonucu kontrolden çıkan Miniya, kendine bir robot ordusu kurup Yavuz ve arkadaşlarının peşine düşer. Robotlardan saklanmak ve onlarla mücadele edebilmek için bir lidere ihtiyaç duyan ekip, zaman makinesiyle geçmişe giderek Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesi'nden Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğuna tanıklık eder. Ondan aldıkları ilhamla liderlik özelliklerini geliştiren Yavuz ve arkadaşları, kendi zamanlarına dönerek robot ordusuna karşı büyük bir mücadeleye hazırlanır."

Yönetmenliğini H. Orkun Eser'in üstlendiği filmin senaristliğini Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül yaptı. 75 dakikalık 3D animasyon filmde, prodüksiyon süreci son teknoloji yapay zeka araçlarıyla desteklendi. Seri kapsamında Atatürk’ün yetişkinlik yıllarını konu alan “Mustafa Kemal Atatürk” filmi ise 3 Kasım 2028’de; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” filmi ise 1 Kasım 2030’da vizyona girecek.