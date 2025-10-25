Şevval Sam'dan Cumhuriyet Bayramı konseri

Balıkesir'de Edremit Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacak. 29 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek etkinliklerle Edremitliler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, kutlamalar ve Şevval Sam konseriyle yaşayacak.

Kutlamalar, 28 Ekim Salı günü Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise Şehit Hamdibey Meydanı’nda düzenlenecek resmi törenlerle sürecek. Gün boyunca sürecek etkinlikler ve akşam saatlerinde Edremit Belediyesi tarafından düzenlenecek fener alayı ve konser ile bayram coşkusu yaşanacak. Etkinlikler kapsamında Edremit’in ana caddeleri ve meydanları Türk bayraklarıyla süslenecek.

ŞEVVAL SAM SAHNE ALACAK

Resmi programın dışında kutlamalar, 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.30’da başlayacak fener alayı ile sürecek. Altınkum Mahallesi Etiler Caddesi ikinci köprü mevkiinde bir araya gelecek kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Etiler Caddesi, Leman Akpınar Bulvarı ve Kordon Boyu güzergâhını takip ederek Akçay Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Saat 20.30’da ise Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda sanatçı Şevval Sam sahne alacak.