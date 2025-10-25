Ünlü şarkıcı sırrını açıkladı: Çiğköfte yiyerek zayıfladım

Etiler'de objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı Rabia Tunçbilek, verdiği kilolarla ilgili yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Güneydoğu turnesinden döndüğünü belirten Tunçbilek, formda kalma sırrının çiğ köfte olduğunu söyledi.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, turne kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'a gittiğini dile getiren ünlü şarkıcı, "Çiğ köfte yiyerek zayıfladım. Vazgeçilmez lezzetim oldu. Bulgur tok tuttu ve her gün 15 bin adım attım" sözleriyle nasıl kilo verdiğini anlattı.

RABİA TUNÇBİLEK KİMDİR?

Rabia Tunçbilek, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Rabia Tunçbilek, Yaka Yaka, Müsaadenle, Kime Ne Arkadaşım ve Benimle Kal gibi şarkılara imza attı.