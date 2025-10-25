Mustafa Keser tercihini açıkladı: Kıvanç'ın becereceği iş değil!

Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Usta sanatçı, hayatının filme çekilmesi durumunda kendisini kimin canlandırmasını istediğini duyurdu ve tercihini açıkladı.

Keser, "Hayatım filme çekilirse beni Kıvanç Tatlıtuğ değil, Olgun Şimşek oynasın" dedi.

Bu tercihinin nedenini de anlatan Mustafa Keser, "Bu Kıvanç'ın becereceği iş değil, bu başka iş. Elbette o da çok değerli bir aktör ama Olgun musikiye de aşina olduğu için beni daha iyi oynar" ifadelerini kullandı.

"KIVANÇ AYAR TUTMAZ"

80 yaşındaki sanatçı, "Hem boyumuz, posumuz da birbirine benziyor. Kıvanç ayar tutmaz, maşallah o bizden uzun." diyerek esprili bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz aylarda prostat kanseri teşhisiyle sevenlerini üzen Mustafa Keser, İstanbul'da geçirdiği başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşmuştu.