Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu George Clooney, Variety'ye yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde Louvre Müzesi'nde gerçekleşen soygun hakkındaki yorumları gündem oldu.

George Clooney, Louvre Müzesi'nde gerçekleşen soygunun, Ocean's serisindeki kendi filmlerine olan benzerliğinden bahsetti. Hırsızların başarısından etkilendiğini ifade eden Clooney, ilk tepki olarak "Harika!" çıkışını yaptı. Daha sonra, "Yani, korkunç" diyerek sözlerini düzeltti.

"O ADAMLARLA ÇOK GURUR DUYARSINIZ"

Ocean's serisindeki efsane hırsız Danny Ocean rolüne gönderme yapan Clooney, "Benim gibi profesyonel bir hırsızsanız, o adamlarla çok gurur duyarsınız" ifadeleriyle hırsızları adeta övdü.

Yeni çekilecek Ocean's 14 filmi ile ilgili de konuşan George Clooney, esprili bir şekilde "Louvre'u soymalıyız. Ama birileri bunu zaten yaptı" dedi.

Louvre Müzesi geçtiğimiz günlerde soyuldu

"KEŞKE KEPÇEDE OLSAYDIM"

Hırsızlar için "Oldukça iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyorlar" diyen George Clooney, nasıl kaçtıklarını anlatırken, "Keşke kepçede olsaydım" diye espri yapmaktan da geri durmadı.

Soygun için yapılan, "Tıpkı Ocean's gibi" benzetmesi hakkında konuşan Clooney, "Gerçekten de öyle olduğu için oldukça komik. Gündüz vakti, tüm turistlerin arasında..." sözleriyle soygunun başarısını vurguladı.